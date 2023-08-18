المستشار النمساوي السابق سيباستيان كورتس

اتهام المستشار النمساوي السابق كورتس بالإدلاء ببيانات كاذبة

18 أغسطس، 2023
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أعلن مكتب المدعي العام النمساوي المعني بالتحقيق في الجرائم الاقتصادية والفساد، اليوم الجمعة في فيينا توجيه اتهامات إلى المستشار السابق سباستيان كورتس للاشتباه بأنه أدلى ببيانات كاذبة.

وتتعلق الاتهامات ببيانات أدلى بها المستشار السابق /36 عاما/، في لجنة تحقيق، شكلها البرلمان النمساوي، للنظر في فضيحة استغلال النفوذ، المتعلقة بشريكه السابق في الائتلاف..

وفي اللجنة، قلل كورتس في حزيران/يونيو 2020 من أهمية دوره في تعيين رئيس شركة “أوباج” النمساوية المملوكة للدولة، توماس شميد.

وتم إبلاغه بشأن القرار مسبقا، لكن لم يشارك أكثر من ذلك، طبقا لتصريحه في ذلك الوقت.

غير أنه استنادا إلى رسائل الدردشة، يفترض مكتب المدعي العام أن رئيس الحكومة السابق، كان مشاركا بشكل كبير في اختيار الموظفين.

المصدر
د ب أ
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18 أغسطس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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