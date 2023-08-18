الموقوفين

الداخلية: ضبط 15 شخصا وبحوزتهم 6.150 كيلو جرام مخدرات متنوعة و763 حبة مؤثرات عقلية و145 زجاجة خمر وسلاحين

18 أغسطس، 2023
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استمرارا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية والمسكرات وتعقب مروجيها ومهربيها، تمكن قطاع الامن الجنائي ممثلا في الادارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 15 شخصاً من جنسيات مختلفة في (10) ضبطيات منفصلة وبحوزتهم نحو (6,150) كيلو جرام مخدرات متنوعة (حشيش- شبو -كيميكال-ماريجوانا) و(763) حبة مؤثرات عقلية و145 زجاجة خمر وعدد 2 سلاح ناري ومبالغ مالية متحصلات البيع ومبالغ مالية مزورة.

وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بان المضبوطات تخصهم بقصد الاتجار والتعاطي، وتم إحالتهم والمضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

وتؤكد وزارة الداخلية ان رجال الأمن الجنائي مستمرون بتضيق الخناق على تجار ومروجي المواد المخدرة وحماية المجتمع والحفاظ عليه من تلك الآفات الخطيرة، مشددة على ضرورة تضافر الجهود للقضاء على تجار المخدرات ومروجيها، وتهيب بالجميع التعاون مع رجال الامن والابلاغ عن اي ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) والخط الساخن للادارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141).

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18 أغسطس، 2023
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