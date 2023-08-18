استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قبل عامين بالمسجد الأقصى

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قبل عامين بالمسجد الأقصى

استشهد شاب فلسطيني اليوم الجمعة متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي قبل نحو عامين داخل باحات المسجد الاقصى بمدينة (القدس).

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن الشاب حمزة أبوسنينة (30 عاما) استشهد متأثرا بإصابته بعيار مطاطي أطلقه جنود الاحتلال اثناء اقتحامهم المسجد الاقصى ليلة 26 من رمضان عام 2021 ما تسبب له بكسور متعددة في الجمجمة وفقد عينه اليسرى.

وأشارت الى ان قوات الاحتلال اعتقلته من داخل المستشفى بعد اصابته بأيام قبل أن تفرج عنه وظل يعاني وضعا صحيا صعبا حتى أعلن استشهاده اليوم.