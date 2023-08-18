صورة أرشيفية

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قبل عامين بالمسجد الأقصى

18 أغسطس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

استشهد شاب فلسطيني اليوم الجمعة متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي قبل نحو عامين داخل باحات المسجد الاقصى بمدينة (القدس).

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن الشاب حمزة أبوسنينة (30 عاما) استشهد متأثرا بإصابته بعيار مطاطي أطلقه جنود الاحتلال اثناء اقتحامهم المسجد الاقصى ليلة 26 من رمضان عام 2021 ما تسبب له بكسور متعددة في الجمجمة وفقد عينه اليسرى.

وأشارت الى ان قوات الاحتلال اعتقلته من داخل المستشفى بعد اصابته بأيام قبل أن تفرج عنه وظل يعاني وضعا صحيا صعبا حتى أعلن استشهاده اليوم.

المصدر
وكالات
الوسوم
18 أغسطس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

لبنان يرفض استقبال أي مهاجر غير شرعي لا يحمل جنسيته

17 أغسطس، 2023

رئيس الوزراء البريطاني وولي العهد السعودي يتفقان على الاجتماع قريبا

17 أغسطس، 2023

قوات الاحتلال الاسرائيلي تهدم مدرسة شرق رام الله

17 أغسطس، 2023

وزير الخارجية الإيراني يجري أول زيارة للسعودية منذ استئناف العلاقات

17 أغسطس، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى