لبنان يرفض استقبال أي مهاجر غير شرعي لا يحمل جنسيته

لبنان يرفض استقبال أي مهاجر غير شرعي لا يحمل جنسيته

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية اليوم (الخميس) رفض لبنان استقبال أي مهاجر بطريقة غير شرعية لا يحمل الجنسية اللبنانية، وذلك عقب تبليغه بانطلاق قارب هجرة من مياهه باتجاه قبرص.

وقالت الخارجية اللبنانية في بيان إنها تبلغت بانطلاق قارب هجرة غير شرعي من المياه الإقليمية اللبنانية باتجاه قبرص.

وأعربت الوزارة عن إدانة الهجرة غير الشرعية، مؤكدة التزام لبنان باستقبال حاملي الأوراق الثبوتية اللبنانية من المهاجرين الموجودين على متن القارب.

وشددت على رفض لبنان استقبال أي مهاجر غير لبناني هاجر بطريقة غير شرعية مهما تكن نقطة انطلاق القارب الذي كان على متنه.

وأعربت الخارجية عن قلقها إزاء ازدواجية المعايير لدى بعض الدول والجهات في التعاطي مع المهاجرين غير الشرعيين، وخاصة السوريين منهم.

وقالت إن هذه الدول ترفض إدخالهم إليها وتعيدهم قسرا عبر دول إلى مناطق سورية تصفها هي نفسها بأنها غير آمنة.

وكانت الحكومة اللبنانية أكدت في 13 يونيو الماضي وجوب عودة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلادهم بالتنسيق مع سوريا وجامعة الدول العربية على أن تكون عودة كريمة وآمنة تنسجم مع القرارات الدولية لا سيما القرار 2254.

ويقدر الأمن العام اللبناني عدد السوريين المقيمين في البلاد بمليونين و80 ألفا يشكلون ضغوطا اجتماعية واقتصادية وأمنية على لبنان الذي يواجه منذ أواخر العام 2019 أزمة اقتصادية ومالية حادة.