زلزال بقوّة 6.1 درجات يضرب بوغوتا

ضرب زلزال قوي العاصمة الكولومبية بوغوتا الخميس، وفق ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الرسمية، ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار وأثار حالة ذعر في أوساط السكان.

أفاد مركز المسح الجيولوجي الكولومبي بأن قوّة الزلزال بلغت 6.1 درجات بينما ذكر مركز المسح الجيولوجي الأميركي بأن قوته بلغت 6.3 درجات.

وأوضح المركز الكولومبي بأن الزلزال ضرب عند الساعة 12:04 (17:04 ت غ)، وكان مركزه في إل كالفاريو وسط البلاد، على بعد 40 كلم جنوب شرق بوغوتا.

واهتزّت المباني فيما انطلقت صفارات الإنذار ونزل آلاف السكان إلى الشوارع وسط حالة من الذعر فيما اتصلوا بأحبائهم، بحسب مراسلي فرانس برس.