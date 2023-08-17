رونالدو أراوخو

إصابة أراوخو مدافع برشلونة بفخذه الأيسر

17 أغسطس، 2023
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أصيب الأوروغوياني رونالدو أراوخو قطب دفاع نادي برشلونة بفخذه الأيسر ولن يكون قادراً على خوض مواجهة قادش الأحد في المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم، بحسب ما ذكر النادي الكاتالوني الخميس.

وكتب برشلونة في بيان ان أراوخو “أصيب بالعضلة الفخذية ذات الرأسين لساقه اليسرى”.

ولم يوضح حامل لقب الدوري الإسباني مدة غياب اللاعب، لكن الصحف المحلية تحدثت عن ابتعاده نحو شهر عن المستطيل الأخضر.

سيغيب عن مواجهة قادش الأحد، الأول على ملعب مونتجويك الأولمبي، الموقت لبرشلونة خلال الأعمال الجارية لتجديد ملعبه كامب نو.

ويغيب أيضاً عن بلوغرانا مدربه تشافي هرنانديس والجناح البرازيلي رافينيا بسبب الايقاف.

المصدر
وكالات
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17 أغسطس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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