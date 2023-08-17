صورة أرشيفية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني حسن روحاني

بوتين بحث هاتفيا مع الرئيس الإيراني إمكانية انضمام بلاده لعضوية بريكس

17 أغسطس، 2023
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أفادت وكالة تاس الروسية الرسمية نقلا عن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي بحثا في اتصال هاتفي اليوم الخميس إمكانية انضمام إيران في المستقبل لعضوية مجموعة بريكس.

ومن المقرر أن تبحث مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة، والتي تضم في عضويتها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، خلال قمة تستضيفها جنوب أفريقيا الشهر المقبل إمكانية التوسع.

وأضافت تاس أن بوتين ورئيسي أكدا مجددا دعمهما لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية.

المصدر
رويترز
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17 أغسطس، 2023
0 9 أقل من دقيقة

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