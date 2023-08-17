صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يعزي ملك ماليزيا بضحايا حادث تحطم طائرة خاصة بمدينة شاه عالم قرب كوالالمبور

17 أغسطس، 2023
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى جلالة السلطان عبدالله ابن السلطان احمد شاه ملك ماليزيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث تحطم طائرة خاصة في مدينة شاه عالم بالقرب من كوالالمبور وأودى بحياة العديد من الضحايا والمصابين سائلا سموه المولى تعالى أن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى جلالة السلطان عبدالله ابن السلطان احمد شاه ملك ماليزيا الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث تحطم طائرة خاصة في مدينة شاه عالم بالقرب من كوالالمبور وأودى بحياة العديد من الضحايا والمصابين راجيا سموه للمصابين سرعه الشفاء.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
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17 أغسطس، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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