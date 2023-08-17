“التربية”: افتتاح 18 مدرسة في منطقتي الفروانية والأحمدي التعليميتين للعام الدراسي 2024/2023

“التربية”: افتتاح 18 مدرسة في منطقتي الفروانية والأحمدي التعليميتين للعام الدراسي 2024/2023

أصدر وكيل وزارة التربية بالإنابة أسامة السلطان اليوم الخميس قرارا بافتتاح 18 مدرسة في منطقتي الفروانية والأحمدي التعليميتين وذلك في اطار الاستعدادات والجاهزية للعام الدراسي 2024/2023.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن القرار يشمل افتتاح عدد من المدارس في جميع المراحل التعليمية ويتضمن أربع مدارس في منطقة الخيران السكنية لكافة المراحل وعدد (2) رياض اطفال في منطقة صباح الاحمد وسبع مدارس في منطقة غرب عبدالله المبارك لكافة المراحل.

وأضافت أن القرار يشتمل أيضا افتتاح معهد ديني ابتدائي للبنات في منطقة غرب عبدالله المبارك وإعادة افتتاح عدد (2) رياض أطفال ومدرسة ابتدائية للبنين في منطقة الظهر السكنية.