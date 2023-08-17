وزارة التربية

“التربية”: افتتاح 18 مدرسة في منطقتي الفروانية والأحمدي التعليميتين للعام الدراسي 2024/2023

17 أغسطس، 2023
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أصدر وكيل وزارة التربية بالإنابة أسامة السلطان اليوم الخميس قرارا بافتتاح 18 مدرسة في منطقتي الفروانية والأحمدي التعليميتين وذلك في اطار الاستعدادات والجاهزية للعام الدراسي 2024/2023.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن القرار يشمل افتتاح عدد من المدارس في جميع المراحل التعليمية ويتضمن أربع مدارس في منطقة الخيران السكنية لكافة المراحل وعدد (2) رياض اطفال في منطقة صباح الاحمد وسبع مدارس في منطقة غرب عبدالله المبارك لكافة المراحل.

وأضافت أن القرار يشتمل أيضا افتتاح معهد ديني ابتدائي للبنات في منطقة غرب عبدالله المبارك وإعادة افتتاح عدد (2) رياض أطفال ومدرسة ابتدائية للبنين في منطقة الظهر السكنية.

المصدر
كونا
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17 أغسطس، 2023
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