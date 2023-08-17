بدر الملا يوجه 3 أسئلة الى وزراء شؤون مجلس الوزراء والنفط والخارجية بشأن حقل الدرة وعلاقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بموضوع الحقل وترسيم الحدود البحرية

وجه النائب د. بدر الملا 3 أسئلة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د. سعد البراك، ووزير الخارجية الشيخ سالم الصباح.

ونصت الأسئلة على ما يلي:

سؤال الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء

سبق وأن صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط لقناة الإخبارية بتاريخ 2023/7/10 بشأن حقل الدرة وعلاقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بموضوع الحقل وبموضوع ترسيم الحدود البحرية، وقد تناول التصريح جوانب سلبية كبيرة جدا، لذا يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية:

هل قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط بمناقشة الأمر قبل المقابلة في مجلس الوزراء أم تمت مناقشة مضمون تلك المقابلة في مجلس الوزراء بعد المقابلة. هل تأكد مجلس الوزراء من أن وزير النفط نسق مع وزير الخارجية بشأن تلك المقابلة قبل التصريح عن موضوع حقل الدرة من عدمه؟ في حالة الإجابة بالإيجاب يرجى تأكيد وجود ذلك التنسيق وفي حالة النفي يرجى بيان أسباب عدم التأكد من وجود هذا التنسيق؟ ما هي ردة فعل مجلس الوزراء تجاه تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط؟ ذكر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط في مداخلته في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 2023/7/11 أن تصريحه لقناة الإخبارية يعبر عن رأي الحكومة؟ فهل تمت موافقة مجلس الوزراء على مضمون هذا التصريح قبل اللقاء أو حتى بعده؟ في حالة الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بتاريخ جلسة مجلس الوزراء الذ أكد سياسة الحكومة ورأيها بالموافقة على مضمون تصريح وزير النفط لقناة الإخبارية بشان حقل الدرة؟

سؤال الى وزير النفط

سبق وأن صرحتم لقناة الإخبارية بشأن حقل الدرة وعلاقة الجهورية الإسلامية الإيرانية بموضوع الحقل وبموضوع ترسيم الحدود البحرية، وقد تناول التصريح جوانب سلبية كبيرة جدا ، لذا يرجى الإجابة على الأسئلة التالية :

هل قمتم بالتنسيق مع الأخ وزير الخارجية قبل التصريح عن موضوع حقل الدرة ؟ في حالة الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بطبيعة المعلومات التي زودها لك وزير الخارجية وآلية تزويدها لكم وما يثبت ذلك ؟ هل قمتم بالتنسيق مع وزارة الخارجية قبل التصريح عن موضوع حقل الدرة ؟ في حالة الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا باسم من تم التنسيق معه ومستواه الوظيفي مع تزويدي بطبيعة المعلومات التي زودها لك ؟ ما هي ردة فعل مجلس الوزراء تجاه تصريحكم لقناة الإخبارية ؟ هل تم مناقشة هذا الأمر في مجلس الوزراء من عدمه ؟ ذكرتكم في مداخلتكم في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 2023/7/11 أن تصريحكم لقناة الإخبارية يعبر عن رأي الحكومة ؟ فهل تمت موافقة مجلس الوزراء على مضمون هذا التصريح قبل اللقاء أو حتى بعده ؟ في حالة الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بتاريخ جلسة مجلس الوزراء الذي أكد سياسة الحكومة ورأيها بالموافقة على مضمون تصريحكم لقناة الإخبارية بشأن حقل الدرة؟

سؤال الى وزير الخارجية

سبق وأن صرح الأخ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير دولة للشؤون الاقتصادية لقناة الإخبارية بتاريخ 2023/7/10 بشأن حقل الدرة وعلاقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بموضوع الحقل وبموضوع ترسيم الحدود البحرية، وقد تناول التصريح جوانب سلبية كبيرة جدا، لذا يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية:

هل قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط بالتنسيق معكم قبل التصريح عن موضوع حقل الدرة لقناة الإخبارية؟ في حالة الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بطبيعة المعلومات التي طلبها منكم وزير النفط وآلية تزويدكم له وما يثبت ذلك؟ هل قامت وزارة النفط أو مؤسسة البترول الكويتية بالتنسيق معكم قبل التصريح عن موضوع حقل الدرة ؟ في حالة الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا باسم من تم التنسيق معه ومستواه الوظيفي مع تزويدي بطبيعة المعلومات التي تم تزويدها له من قبلكم ؟ ذكر الأخ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط في مقابلته سالفة البيان أن على الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تقوم بترسيم الحدود قبل المطالبة بحق الدرة لذلك هل طلبت وزارة الخارجية من الأخ وزير النفط أن يثير مسألة ترسيم الحدود في مقابلته التلفزيونية؟ هل من الجائز لأي وزير أو أي موظف عام أن يقوم بإجراء مقابلات إعلامية من خلالها يقوم بالتصريح عن مسائل من صميم اختصاص وزارة الخارجية كتلك المتعلقة بالمطالبة بترسيم الحدود والعلاقة مع دول الجوار ؟ ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية بعد تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط بشأن موضوع حقل الدرة وترسيم الحدود مع الجانب الإيراني ؟ وهل أخطر مجلس الوزراء بردة فعل الوزارة تجاه هذا التصريح لمجلس الوزراء ؟ في حالة الإجابة بالإيجاب يرجى بيان بماهية الإجراءات المتخذة وفي حالة الإجابة بالنفي يرجى بيان أسباب ذلك .