عشرة قتلى في تحطّم طائرة ركاب صغيرة على طريق في ماليزيا

عشرة قتلى في تحطّم طائرة ركاب صغيرة على طريق في ماليزيا

أعلنت الشرطة الماليزية أنّ طائرة ركّاب صغيرة تحطّمت الخميس على طريق في ولاية سيلانغور (وسط) ممّا أسفر عن مقتل جميع ركّابها الثمانية بالإضافة إلى شخصين كانا على الطريق.

وقال قائد الشرطة المحلية محمد إقبال إبراهيم لوكالة فرانس برس “في الوقت الراهن، أستطيع أن أقول إنّ ما لا يقلّ عن 10 أشخاص قُتلوا في تحطّم الطائرة”.

وأوضح أنّ “شخصين، أحدهما في سيارة والآخر على دراجة نارية، لقيا مصرعهما إلى جانب الأشخاص الثمانية الذين كانوا على متن الطائرة”.

ووقع الحادث قرب مدينة إيلمينا الواقعة في ضواحي شاه علم عاصمة ولاية سيلانغور.

من جهتها، قالت هيئة الطيران المدني الماليزية في بيان إنّ الطائرة كان على متنها ستّة ركّاب وطاقم من شخصين عندما تحطّمت.

ولم تأت الهيئة على ذكر أيّ حصيلة للحادث، مؤكّدة أنّه سيتمّ فتح تحقيق لجلاء ملابساته.