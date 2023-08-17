“الإحصاء”:ارتفاع التضخم في الكويت 3.75% في يوليو الماضي على أساس سنوي

“الإحصاء”:ارتفاع التضخم في الكويت 3.75% في يوليو الماضي على أساس سنوي

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 75ر3 في المئة خلال شهر يوليو الماضي على أساس سنوي.

وقالت (الإحصاء) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن معدل التضخم في الكويت استقر دون تغيير مقارنة بيونيو الماضي (على أساس شهري).

وأضافت أن ارتفاع التضخم على أساس سنوي جاء لزيادة في أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والتعليم والكساء والملبوسات.

وذكرت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في يوليو الماضي بنسبة 79ر5 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2022 كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة بلغت 30ر0 في المئة على أساس سنوي.

وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 07ر7 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 23ر3 في المئة وكذلك معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 52ر2 في المئة.

وذكرت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 34ر2 في المئة في حين شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 11ر3 في المئة في يوليو مقارنة بالشهر ذاته من 2022.

وبينت أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 58ر1 في المئة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 07ر3 في المئة في حين ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 40ر0 في المئة.

وأضافت أن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت على أساس سنوي في يوليو الماضي بنسبة 07ر3 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 42ر4 في المئة.

وأشارت إلى أن مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في شهر يوليو باستثناء الأغذية والمشروبات سجل ارتفاعا نسبته 24ر3 في المئة على أساس سنوي.

ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس مستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشر أساس لقياس النمو أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسيات المالية والنقدية.