قوات الاحتلال الاسرائيلي تهدم مدرسة شرق رام الله

هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الخميس مدرسة (عين سامية) التي تخدم التجمعات البدوية وتقع شرق مدينة (رام الله) وسط الضفة الغربية.

واستنكرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في بيان هدم المدرسة من قبل الاحتلال موضحة أن “هذه الخطوة العدائية من الاحتلال تأتي مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد ما يعني حرمان الطلبة في هذا التجمع من الحصول على حقهم في التعليم.

وذكرت الوزارة ان هذه العملية الاستفزازية تظهر انتهاكا صارخا للقوانين الدولية واتفاقيات حقوق الانسان بما في ذلك القرارات الدولية التي تحمي حق التعليم وتزيد هذه الاجراءات العدائية تفاقم الوضع التعليمي الصعب الذي يواجهه الطلبة في المناطق المتضررة.

ودعت المجتمع الدولي والجهات الانسانية للوقوف في وجه هذه التصرفات اللاإنسانية والعمل على ضمان حماية حقوق الاطفال والشباب في الوصول الى تعليم آمن ونوعي.

يذكر ان مدرسة (عين سامية) اقيمت على ارض خاصة تبرع بها فلسطيني من بلدة (كفر مالك) شمال شرق رام الله بتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان وبتمويل اوروبي.

وتعتبر المدرسة التي بنيت من الصفيح بجهود متطوعين لتخدم طلاب التجمع البدوي واحدة من المدارس التي يطلق عليها اسم (مدارس الصمود والتحدي) التي تقام في المناطق المصنفة (ج) بحسب اتفاق (اوسلو) للسلام التي تخضع لسيطرة الاحتلال الكاملة.