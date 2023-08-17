من حملة البلدية

البلدية: تحرير 16 مخالفة وازالة تعدي على املاك الدولة خلال جولة فريق طوارئ حولي بمنطقة السالمية

17 أغسطس، 2023
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أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام فريق طوارئ حولي بجولة ميدانية للتأكد من المحلات والعقارات بمنطقة السالمية.

وأوضح رئيس فريق طوارئ المحافظة إبراهيم السبعان بأن الجولة على منطقة السالمية أسفرت عن إزالة تعدي على املاك الدولة وتحرير 16 مخالفة تنوعت ما بين استغلال مساحة غير مذكورة بالترخيص وضع أقماع بلاستيكية لحجز مواقف بدون ترخيص .

ودعا السبعان أصحاب المحلات التجارية الالتزام بالقوانين والانظمة المعمول بها في البلدية تجنبًا للمخالفة والغرامة التي قد تصل الى الغلق الاداري.

المصدر
بلدية الكويت
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17 أغسطس، 2023
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