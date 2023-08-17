الشؤون: تشكيل لجنة عليا لدعم وتطوير عمل أصحاب المشروعات الصغيرة في الجمعيات التعاونية

أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز ساري المطيري تشكيل لجنة عليا للمشروعات الصغيرة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون التعاون وعضوية مدير ادارة التنمية التعاونية وممثليين عن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة واعضاء آخرين .

واشار المطيري إلى أن تشكيل هذه اللجنة جاء بناء على توجيهات وزير الشؤون الاحتماعية وشؤون الاسرة والطفولة الشيخ فراس المالك الصباح بشأن دعم اصحاب المشروعات الصغيرة للاستثمار في الجمعيات التعاونية

وأوضح أن اللجنة تختص بدعم وتطوير ومتابعة عمل اصحاب المشروعات الصغيرة في الجمعيات التعاونية اضافة الى اختيار نوع الانشطة الاستثمارية وتنويع فرص الاستثمار امام المبادرين وكذلك النظر والبت بجميع المعوقات والعراقيل التي تواجه اصحاب المشروعات الصغيرة

ولفت وكيل الشؤون الى التوجيه بمخاطبة اتحاد الجمعيات التعاونية للتعميم على كافة الجمعيات بوجوب تشكيل وتفعيل دور لجنة المشروعات الصغيرة في الجمعيات التعاونية وكذلك في اتحاد الجمعيات للقيام بمهامها واختصاصاتها المحددة وفقا للقرار الوزاري رقم 46/أ لسنة 2021 بشأن لائحة تنظيم العمل التعاوني وتعديلاته

وأكد المطيري ضرورة الالتزام باستيفاء النسبة المقررة 10% من المحلات الاستثمارية في الجمعيات التعاونية لاصحاب المشروعات الصغيرة طبقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 2018/14 بشأن الصندوق الوطني