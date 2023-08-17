وزارة الخارجية الكويتية

الكويت تعرب عن قلقها إزاء الاشتباكات المسلحة في طرابلس وتؤكد موقفها الداعم لاستقرار ليبيا

17 أغسطس، 2023
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أعربت وزارة الخارجية عن قلق دولة الكويت إزاء الاشتباكات المسلحة المؤسفة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس وراح ضحيتها عدد من الأشخاص ووقوع عشرات الجرحى وتدعو في هذا الصدد الأطراف كافة إلى التهدئة وتحكيم لغة العقل وممارسة ضبط النفس وتجاوز الخلافات عبر الحوار.

وأكدت (الخارجية) في بيان لها اليوم الخميس موقف دولة الكويت الداعم لدولة ليبيا الشقيقة ولاستقرارها وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمساعي الدولية للحفاظ على وحدة الأراضي الليبية ومصالحها العليا وبما يحقق طموحات شعبها في العيش بأمان وسلام وازدهار.

المصدر
وزارة الخارجية
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17 أغسطس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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