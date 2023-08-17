الأرصاد الجوية: طقس البلاد حار مع ارتفاع الرطوبة النسبية وفرصة لأمطار متفرقة في عطلة نهاية الأسبوع

قالت إدارة الأرصاد الجوية إن طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع يكون عموما حارا نهارا ومائلا للحرارة ليلا مع ارتفاع في الرطوبة النسبية.

وأضاف مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن خرائط الطقس والنماذج العددية تظهر تأثر البلاد بامتداد المنخفض الهندي الموسمي يكون مصحوبا بكتلة هوائية حارة ورطبة مع رياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتظهر بعض السحب المتفرقة تصاحبها فرصة لأمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق وتشكل الضباب الخفيف على مناطق أخرى.

وأوضح القراوي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون حارا ورطبا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 10 و35 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 42 و45 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج مابين 2 و5 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و32 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 31 و34 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وعن الطقس نهار غد الجمعة أفاد بأنه يكون حارا وغائما جزئيا ورطبا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 8 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 44 و47 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

ولفت إلى أن الطقس غدا ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و32 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 32 و35 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال القراوي إنه يكون حارا وغائما جزئيا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و35 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 45 و48 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 32 و35 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.