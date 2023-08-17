فائض الكويت التجاري مع اليابان يتراجع بنسبة 35.6% في يوليو

أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الخميس تراجعا في فائض الكويت التجاري مع اليابان للمرة الرابعة على التوالي في شهر يوليو الماضي بنسبة 35.6 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 65.1 مليار ين (445 مليون دولار أمريكي) بسبب استمرار ضعف الصادرات.

وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي انه رغم هذا التراجع فإن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل إيجابيا 15 عاما وستة اشهر اذ لا تزال الصادرات تعوض قيمة الواردات.

وأضافت ان إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض للشهر الثالث على التوالي بنسبة 28.4 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 86.7 مليار ين (593 مليون دولار) فيما ارتفعت واردات الكويت من اليابان للشهر ال15 على التوالي بنسبة 8.1 في المئة لتصل إلى 21.6 مليار ين (148 مليون دولار).

وأظهرت البيانات ان الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان انخفض بنسبة 37.0 في المئة ليصل إلى 677.7 مليار ين (4.6 مليار دولار) في يوليو الماضي مع انخفاض الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 26.5 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وبينت ان شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 95.0 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان انخفضت بنسبة 27.0 في المئة فيما ارتفعت واردات المنطقة الاجمالية من اليابان بنسبة 21.7 في المئة بفضل الطلب على السيارات والآلات والصلب.

وأشارت البيانات الى ان الميزان التجاري العالمي لليابان سجل في الشهر الماضي عجزا بقيمة 78.7 مليار ين (538 مليون دولار) متأثرا بضعف الصادرات التي تراجعت للمرة الاولى منذ شهر فبراير عام 2021 بنسبة 0.3 في المئة عن العام الماضي بسبب تباطؤ شحنات منتجات أشباه الموصلات والمعدات ذات الصلة على الرغم من الطلب القوي على السيارات.

ووفقا للبيانات انخفضت الوردات اليابانية بنسبة 13.5 في المئة مع انخفاض أسعار الطاقة لاسيما النفط الخام والفحم والغاز الطبيعي المسال.

ولا تزال الصين أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.