سفير الكويت لدى أبوظبي جمال الغنيم يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الإماراتي

قدم سفير دولة الكويت لدى دولة الإمارات العربية المتحدة جمال الغنيم اليوم الأربعاء أوراق اعتماده إلى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مراسم استقبال جرت في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي.

وعقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد قال السفير الغنيم لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه نقل خلال مراسم الاستقبال أطيب تحيات وتمنيات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولدولة الإمارات قيادة وشعبا بمزيد من التقدم والازدهار.

وأكد السفير الغنيم حرص دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا على ترسيخ أواصر العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين خصوصا أن العلاقات الكويتية – الإماراتية متجذرة عبر التاريخ والجغرافيا وتحكمها وحدة المصير والعمل المشترك ضمن المنظومة الخليجية والعربية علاوة على التعاون الإقليمي والدولي إزاء التحديات في المنطقة والعالم.

ولفت إلى الارتباط الوثيق والتعاون البناء على مختلف المستويات الرسمية والشعبية بين البلدين الشقيقين منذ عقود طويلة رسختها القيادتان الكويتية والإماراتية دائما بعقل وقلب واحد لاسيما في التاريخ الحديث عبر مواقف ومحطات مفصلية يوما بعد آخر جعلت العلاقات الكويتية الإماراتية نموذجا يحتذى به.

وأعرب السفير الغنيم عن التطلع إلى الارتقاء بالعلاقات الأخوية بين البلدين إلى مجالات أرحب وأوسع مؤكدا أنه لن يدخر وسعا في تشرفه بتمثيل دولة الكويت خير تمثيل بما يحقق مصالح البلدين الشقيقين ويمضي بها قدما إلى الأمام.

يذكر أن رئيس دولة الإمارات تقبل اليوم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد لدول شقيقة وصديقة معينين لدى الإمارات متمنيا لهم التوفيق في القيام بمهامهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولهم والإمارات والقائمة على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مشيرا إلى حرص الإمارات على بناء جسور التعاون وتوسيع آفاق المصالح المشتركة مع مختلف دول العالم بما يعود بالخير والنماء والازدهار على الجميع.