الداخلية: ضبط امرأتين من جنسية أسيوية حاولتا إدخال 3 طرود بريدية بداخلهم حوالي 15 كيلو من الماريجوانا

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه واستمرارا لتحدي المؤسسة الأمنية وإصرارها على التصدي لآفة المخدرات وملاحقة مروجيها تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك من ضبط امرأتين من جنسية أسيوية حاولتا إدخال عدد (3) طرود بريدية عن طريق الشحن الجوي وبداخلهم حوالي عدد (15) كيلو من الماريجوانا مخبئة يطريقة مبتكرة.

وبمواجهة المتهمتين بما تم ضبطه اعترفتا وأقرتا بأن تلك الطرود تخصهما، وعليه تمت إحالتهما إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهما وجاري البحث عن المتهمة الثالثة.

وتؤكد وزارة الداخلية ان الجهود الأمنية مستمرة لضبط كل من تسول له نفسه جلب والإتجار بالمواد المخدرة وحماية المجتمع والحفاظ عليه من تلك الآفات الخطيرة، مشددة على ضرورة تضافر الجهود للقضاء على تجار المخدرات ومروجيها، وتهيب بالجميع التعاون مع رجال الامن والابلاغ عن اي ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) والخط الساخن للادارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141).