سمو أمير البلاد يعزي رئيسة الهند بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي اجتاحت مناطق متفرقة بجمهورية الهند وما أسفرت عنه من سقوط العديد من الضحايا والإصابات راجيا سموه رعاه الله للمصابين سرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي اجتاحت مناطق متفرقة بجمهورية الهند وما أسفرت عنه من سقوط العديد من الضحايا والإصابات راجيا سموه رعاه الله للمصابين سرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.