اتفاق على وقف الاشتباكات في العاصمة الليبية بعد سقوط 27 قتيلا وجرح المئات

اتفاق على وقف الاشتباكات في العاصمة الليبية بعد سقوط 27 قتيلا وجرح المئات

أعلنت أطراف ليبية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في العاصمة الليبية (طرابلس) ووضع حد للاشتباكات التي أسفرت عن مقتل 27 شخصا وجرح 106 اخرين.

وقال (المجلس الاجتماعي لأعيان سوق الجمعة والنواحي الأربعة) في بيان انه توصل لاتفاق مع حكومة الوحدة الوطنية على تسليم آمر (اللواء 444) محمود حمزة إلى جهة محايدة.

وأضاف المجلس (غير حكومي) أن الاتفاق يشمل إيقاف جميع العمليات العسكرية في طرابلس وعودة الوحدات إلى ثكناتها وحصر الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة وتعويضها من قبل حكومة الوحدة الوطنية.

من جهتها اعلنت حكومة الوحدة الوطنية ان رئيسها عبدالحميد الدبيبة قام بجولة تفقد خلالها بلدية (عين زارة) للوقوف على حجم الأضرار التي تعرضت لها جراء الاشتباكات وأصدر تعليماته بتعويض المتضررين عن الخسائر التي لحقت بهم.

وكانت اشتباكات مسلحة اندلعت بين المجموعتين المسلحتين (جهاز الردع) و(اللواء 444) في العاصمة الليبية طرابلس الاثنين الماضي وأسفرت عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين وتسببت في إلغاء عدة رحلات جوية.