الموقوفين

الداخلية: ضبط شخصين من جنسية عربية يقومان ببيع المواد التموينية وتهريب جزء منها خارج البلاد

16 أغسطس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه ضمن جهود قطاع الأمن الجنائي في ضبط المطلوبين والخارجين عن القانون تمكنت ادارة مباحث محافظة الفروانية (قسم مباحث جليب الشيوخ) من ضبط شخصين من جنسية عربية في منطقة جليب الشيوخ يقومان ببيع المواد التموينية في الاسواق العشوائية وتهريب جزء منها خارج البلاد، وارشدا عن مخزن لهما في نفس المنطقة وتم العثور فيه على (900) كيلو من الأرز و(850) كيلو من السكر و(138) علبة زيت و(533) علبة حليب و(40) كيس عدس و(4) كرتون معجون طماطم.

وجاري التحقيق مع المتهمين وذلك للتوصل الى شركائهما ومن يقوم بتسهيل عملية السرقة.

المصدر
وزارة الداخلية
الوسوم
16 أغسطس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

ديوان المحاسبة يصدر الموسوعة القانونية والقضائية للوظائف الإشرافية بالجهات الحكومية

16 أغسطس، 2023

فرق الإطفاء تتعامل مع حادث تعطل “سقالة” بأحد الأبراج بمنطقة المرقاب

16 أغسطس، 2023

دولة الكويت تعرب عن تعاطفها وتضامنها مع الهند جراء الفيضانات

16 أغسطس، 2023

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى أمير ليختنشتاين بالعيد الوطني لبلاده

16 أغسطس، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى