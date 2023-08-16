الداخلية: ضبط شخصين من جنسية عربية يقومان ببيع المواد التموينية وتهريب جزء منها خارج البلاد

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه ضمن جهود قطاع الأمن الجنائي في ضبط المطلوبين والخارجين عن القانون تمكنت ادارة مباحث محافظة الفروانية (قسم مباحث جليب الشيوخ) من ضبط شخصين من جنسية عربية في منطقة جليب الشيوخ يقومان ببيع المواد التموينية في الاسواق العشوائية وتهريب جزء منها خارج البلاد، وارشدا عن مخزن لهما في نفس المنطقة وتم العثور فيه على (900) كيلو من الأرز و(850) كيلو من السكر و(138) علبة زيت و(533) علبة حليب و(40) كيس عدس و(4) كرتون معجون طماطم.

وجاري التحقيق مع المتهمين وذلك للتوصل الى شركائهما ومن يقوم بتسهيل عملية السرقة.