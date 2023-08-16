ديوان المحاسبة يصدر الموسوعة القانونية والقضائية للوظائف الإشرافية بالجهات الحكومية

أصدر ديوان المحاسبة الكويتي اليوم الأربعاء الموسوعة القانونية والقضائية للوظائف الاشرافية في الجهات الحكومية في إطار خطته في التحول من تقديم الخدمات المعلوماتية إلى انتاج المعلومات ومصدر من مصادر نشر الدعم القانوني المتخصص في كل الجهات الحكومية في البلاد.

وقال مراقب مركز المعلومات بالإنابة بإدارة الإعلام والعلاقات العامة ومركز المعلومات في ديوان المحاسبة عبدالله الحميدي في بيان صحفي إن الموسوعة تتكون من جزئين إذ يحتوي الجزء الأول على التشريعات القانونية والأحكام القضائية في الوظائف الإشرافية في الجهات الحكومية.

وأضاف أن الجزء الثاني يتضمن فتاوى إدارة الفتوى والتشريع المتعلقة بكل جوانب معالجة موضوع الوظائف الاشرافية في الجهات الحكومية في دولة الكويت.

وأكد الحميدي أن الموسوعة تعد المرجع القانوني الوحيد الذي يعالج مسألة تولي الوظائف الاشرافية من الواقع العملي عبر المواقف المهنية المختلفة التي يمر بها الموظف الاشرافي في ترقياته وتعامله مع المرؤوسين من الناحية القانونية.

وأوضح أن إصدار هذه الموسوعة يعد استكمالا لسلسلة الإصدارات الناجحة التي يصدرها مركز المعلومات بديوان المحاسبة سنويا مثل المرجع الشامل في الوظائف القيادية والتفويض الاداري في الجهات الحكومية مبينا أن جميع إصدارات مركز المعلومات متوفرة على الموقع الإلكتروني لديوان المحاسبة على الانترنت.