فرق الإطفاء تتعامل مع حادث تعطل “سقالة” بأحد الأبراج بمنطقة المرقاب

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية صباح اليوم الأربعاء يفيد عن تعطل سقالة في أحد الأبراج التجارية في منطقة المرقاب وعلى متنها شخصين عالقين.

وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت فرق الإطفاء من مركزي المدينة والبحث والإنقاذ لموقع البلاغ وعند وصول الفرق تبين أن شخصين عالقين على متن سقالة بالدور 27 في مبنى مكون من 38 دور وتم إنقاذ الشخصين العالقين ولم يسفر الحادث عن أي إصابات تذكر.