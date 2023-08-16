نادي الرماية الكويتي: تأهل الرامي خالد المضف لنهائي أبطال العالم

أعلن نادي الرماية الكويتي الرياضي تأهل الرامي خالد المضف لبطولة نهائي أبطال العالم ضمن منافسات رماية (تراب) التي ينظمها الاتحاد الدولي للرماية بنهاية كل موسم رياضي لأفضل 12 رامي على المستوى الدولي في في جميع منافسات الرماية.

وقال الرامي المضف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إن هذا الاختيار جاء كونه يحتل حاليا التصنيف السابع على مستوى العالم بهذا الاختصاص نظير انجازاته في البطولات الدولية والقارية هذا الموسم معتبرا هذا الانجاز المهم دليل على تميز رياضة الرماية الكويتية على مستوى العالم.

وأضاف انه يستعد حاليا بقوة لهذه البطولة المهمة التي من المتوقع أن يتم تنظيمها في شهر نوفمبر المقبل ولم يتم تحديد الدولة المنظمة حتى الآن معربا عن فخره بتمثيل بلده الكويت في هذا التجمع الرياضي الكبير الذي يضم أفضل 12 راميا بالعالم.

وشدد عى أهمية البطولات الدولية والقارية التي ستقام في الفترة المقبلة كونها مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة (باريس 2024) مؤكدا انه سيبذل قصارى جهده لتحقيق التأهل وإحراز أفضل نتيجة في البطولة.

وأشاد بالدعم المتواصل الذي يجده وزملاؤه الرماة من قبل نادي الرماية الكويتي برئاسة دعيج العتيبي وأعضاء مجلس الادارة منوها بجهود مدربه الايطالي العالمي ميركو سينسي في رفع أدائه الفني.