وصول باخرة تنقيب عن النفط والغاز إلى منطقة الامتياز رقم 9 في لبنان

وصول باخرة تنقيب عن النفط والغاز إلى منطقة الامتياز رقم 9 في لبنان

قال علي حمية وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني على منصة إكس المعروفة سابقا بتويتر إن باخرة تنقيب عن النفط والغاز وصلت إلى منطقة الامتياز رقم تسعة اليوم الأربعاء لبدء أنشطة تنقيب.

ويأتي بدء التنقيب قبالة سواحل لبنان، الذي ينفذه كونسورتيوم بقيادة شركة توتال إنرجيز الفرنسية، في أعقاب إبرام اتفاقية مهمة بوساطة أمريكية في العام الماضي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي.

ويضم الكونسورتيوم شركة الطاقة الإيطالية العملاقة إيني وشركة قطر للطاقة الحكومية.

وفي مايو أيار قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض إنه يتوقع معرفة إن كان سيتم العثور على كشف جديد بحلول نهاية العام. وذكر كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني في يناير كانون الثاني إنه “متفائل” بخصوص وجود كشف هناك.

ويأمل لبنان أن تساعد اكتشافات النفط والغاز في الخروج من أزمة اقتصادية طاحنة شهدت فقد العملة المحلية أكثر من 98 بالمئة من قيمتها وتسببت في انخفاض شديد لاحتياطيات النقد الأجنبي بالبلاد وتطبيق قطع دوري للتيار الكهربائي في أنحاء البلدات والمدن.

وأصبح التنقيب ممكنا بعدما توسطت الولايات المتحدة في اتفاق أدى لترسيم حدود بحرية بين المياه اللبنانية والإسرائيلية لأول مرة.

كما تم أيضا وضع آلية للكونسورتيوم لاستغلال الاكتشافات المحتملة التي تمتد جنوبا من منطقة الامتياز رقم تسعة وتتخطى الحدود البحرية المرسمة بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي.