“التعاون الإسلامي” تدين جريمة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة أريحا بالضفة الغربية

أدانت منظمة (التعاون الإسلامي) اليوم الثلاثاء جريمة الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة في مخيم (عقبة جبر) بمدينة (أريحا) بالضفة الغربية.

واعتبرت المنظمة في بيان هذه الجريمة التي أسفرت عن استشهاد فلسطينيين اثنين امتدادا لحرب مفتوحة وإرهابا منظما وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ التدابير الفعلية لوضع حد لجرائم الاحتلال المتواصلة ومحاسبة مرتكبيها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها اليوم أن الشهيدين استشهدا بعد إصابتهما برصاص في الصدر خلال هجوم قوات الاحتلال على المخيم.