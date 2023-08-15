بايدن يقول إنه يعتزم تفقد جهود التعافي من حرائق الغابات في هاواي في أقرب وقت

بايدن يقول إنه يعتزم تفقد جهود التعافي من حرائق الغابات في هاواي في أقرب وقت

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء إنه سيذهب إلى هاواي “في أقرب وقت ممكن” لتفقد جهود التعافي من حرائق الغابات التي اجتاحت جزيرة ماوي وأودت بحياة عشرات الأشخاص.

لم يقل بايدن، خلال مشاركته في حدث اقتصادي في ميلووكي بولاية ويسكونسن، إنه سيزور ماوي نفسها، وذلك في إشارة إلى اهتمام البيت الأبيض بألا تعطل زيارته الجهود الجارية لانتشال مزيد من الجثث من المباني التي أصابها الدمار.

وكان مسؤولو البيت الأبيض يناقشون ما ستترتب عليه زيارة رئاسية. وقال بايدن إنه ناقش الزيارة مع حاكم هاواي جوش جرين.

وقال بايدن “سنسافر أنا وزوجتي جيل إلى هاواي في أقرب وقت ممكن” لكنه أضاف “لا أريد أن أعترض السبيل”.

ومضى يقول “أريد الذهاب والتأكد من أن لدينا كل ما نحتاجه. أريد أن أتأكد من أننا لن نعطل جهود التعافي”.