وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

بلينكن يؤكد أن الولايات المتحدة تواصل ضغوطها على إيران رغم صفقة تبادل السجناء

15 أغسطس، 2023
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أكّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء أن الولايات المتحدة تواصل الضغط على إيران على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل، وذلك على الرغم من صفقة تبادل السجناء.

وقال بلينكن في تصريح للصحافيين “لا شيء تغيّر في نهجنا العام المتّبع تجاه إيران. نواصل اعتماد استراتيجية الردع والضغط والدبلوماسية”.

وقال “كنا واضحين أن على إيران احتواء التصعيد لإيجاد مساحة للدبلوماسية في المستقبل”.

والعام الماضي انهارت محادثات بوساطة أوروبية لإحياء الاتفاق المبرم في العام 2015 بين الدول الكبرى وإيران حول برنامجها النووي، بعدما انسحب منه في العام 2018 الرئيس الأميركي حينذاك دونالد ترامب.

وجاء انهيار المحادثات على خلفية خلاف حول رفع العقوبات في خضم تحرّك احتجاجي واسع النطاق في الجمهورية الإسلامية قادته نساء ضد نظام الملالي.

وشدّد بلينكن على التزام الولايات المتحدة “عدم حيازة إيران سلاحا نوويا” و”محاسبتها على انتهاكاتها لحقوق الإنسان” و”أفعالها المزعزعة للاستقرار”.

ونقلت إيران خمسة مواطنين أميركيين من السجن إلى الإقامة الجبرية في فندق خاضع للحراسة في خطوة تندرج في إطار صفقة لإطلاق سراحهم تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.

في مقابل هذه الخطوة ستعمد كوريا الجنوبية إلى تحويل ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة على حساب خاص في قطر يمكن لطهران استخدامه لشراء سلع إنسانية مثل الغذاء والدواء.

وسارع خصوم جمهوريون للإدارة الديموقراطية الأميركية للتنديد بالصفقة معتبرين أنها تنطوي على تقوية نظام معاد، لكن بلينكن أصرّ على أن استفادة إيران من الصفقة تقتصر على استعادتها أموالا هي لها بالأساس.

المصدر
أ ف ب
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15 أغسطس، 2023
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