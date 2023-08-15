“اتفاق نهائي” بين الهلال السعودي وياسين بونو

أفادت صحيفة “الرياضية” مساء اليوم الثلاثاء أن نادي الهلال السعودي توصل إلى إتفاق نهائي مع المغربي ياسين بونو حارس نادي إشبيلية.

مصادر الصحيفة السعودية واسعة الانتشار، أكدت على وجود اتفاق بين الهلال وياسين بونو لتوقيع عقد مدته 3 سنوات قادمة.

وكان بونو من بين الأسماء المطروحة على طاولة ريال مدريد الإسباني في الميركاتو الصيفي الحالي، قبل أن يختار النادي الملكي التعاقد مع الحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا على سبيل الإعارة من نادي تشيلسي، بسبب انشغال بونو في يناير 2024 ببطولة كأس أمم إفريقيا مع منتخب المغرب المقرر لها في كوت ديفوار.