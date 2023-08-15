الامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة

الجامعات الخاصة: قبول 6075 طالبا وطالبة في خطة البعثات الداخلية لوزارة التعليم العالي

15 أغسطس، 2023
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أعلن الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بالتكليف أ. عادل البدر أسماء الطلبة المقبولين في خطة البعثات الداخلية لوزارة التعليم العالي للعام الدراسي 2024/2023.

وقال البدر إن معالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير التعليم بالوكالة د.جاسم الاستاد اعتمد قبول 6075 طالبا وطالبة في خطة البعثات الداخلية لبرامج البكالوريوس والدبلوم لوزارة التعليم العالي للعام (2023 – 2024) للحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها.

كما أكد ضرورة الالتزام بلائحة البعثات الداخلية لتسهيل مسيرتهم الدراسية خلال البعثة، داعيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم الأكاديمية للمشاركة في دفع عجلة التنمية والتطور في بلدنا الغالي الكويت.

للإطلاع على الأسماء الدخول على موقع الأمانة عبر الرابط التالي:

نتائج قبول البعثات الداخلية للفصل الدراسي الاول 2023-2024

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المصدر
الجامعات الخاصة
الوسوم
15 أغسطس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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