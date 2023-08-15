وزيرا خارجية مصر وسوريا يبحثان تطورات الأزمة السورية والجهود العربية لحلها

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره السوري فيصل المقداد اليوم (الثلاثاء) تطورات الأزمة السورية والجهود العربية المبذولة من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة بكافة أبعادها السياسية والاقتصادية والإنسانية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في بيان أن شكري استقبل اليوم وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا.

وأكد شكري خلال اللقاء حرص اللجنة العربية على استكمال المهمة المنوطة بها للمساعدة في حل الأزمة السورية التي طال أمدها، وتقديم يد العون للشعب السوري الشقيق لتجاوز محنته والحفاظ على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية.

وتطرق اللقاء إلى الجوانب المتعلقة باجتماع لجنة الاتصال العربية، والذي يأتي اتساقاً مع دور جامعة الدول العربية والدول الأعضاء لتعزيز العمل العربي المشترك والتكاتف من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة السورية بكافة أبعادها السياسية والاقتصادية والإنسانية، وفقا للبيان.

وأعرب شكري خلال اللقاء عن تطلعه لأن تنجح اللجنة في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الاجتماع.

واستمع وزير الخارجية المصري إلى إحاطة من نظيره السوري حول آخر المستجدات الخاصة بالأوضاع في سوريا على مختلف الأصعدة والجهود التي تبذلها الحكومة السورية من أجل التعامل مع مختلف جوانب الأزمة السورية بما فى ذلك قضايا عودة اللاجئين ومكافحة الإرهاب والمخدرات والتعاون الأمني مع الدول العربية فى الجوار السوري وموضوعات التعافي المبكر وفرض السيادة السورية على أراضيها.

وكان مجلس جامعة الدول العربية قد قرر في اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية في 7 مايو 2023 استعادة سوريا لمقعدها بالجامعة واستئناف مشاركتها في اجتماعات الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها.

وتضمن القرار تشكيل لجنة اتصال وزارية بشأن سوريا، مكونة من الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر والأمين العام للجامعة العربية، من أجل الاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها وفق منهجية “خطوة مقابل خطوة”.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة أول اجتماع لها اليوم في القاهرة.