سمو أمير البلاد يعزي الرئيس الروسي بضحايا الانفجار الذي وقع بمحطة للوقود في داغستان

سمو أمير البلاد يعزي الرئيس الروسي بضحايا الانفجار الذي وقع بمحطة للوقود في داغستان

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانفجار الذي وقع في محطة للوقود بجمهورية داغستان الروسية وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والإصابات راجيا سموه رعاه الله للمصابين سرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الإنفجار الذي وقع في محطة للوقود بجمهورية داغستان الروسية وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والإصابات راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.