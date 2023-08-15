صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يعزي الرئيس الروسي بضحايا الانفجار الذي وقع بمحطة للوقود في داغستان

15 أغسطس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانفجار الذي وقع في محطة للوقود بجمهورية داغستان الروسية وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والإصابات راجيا سموه رعاه الله للمصابين سرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الإنفجار الذي وقع في محطة للوقود بجمهورية داغستان الروسية وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والإصابات راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
الوسوم
15 أغسطس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

البلدية: غلق معهدين صحيين وكراج وسوق مركزي بالأحمدي

15 أغسطس، 2023

الأمانة العامة للأوقاف تطلق مسابقة الكويت الكبرى للقرآن الكريم في نسختها الـ26 برعاية سامية

15 أغسطس، 2023

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيسة الهند بذكرى استقلال بلادها

15 أغسطس، 2023

استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في أريحا

15 أغسطس، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى