الدوري الإنكليزي: سيتي يمدد عقد مدافعه الشاب ريكو لويس لخمسة أعوام

مدد مانشستر سيتي بطل أوروبا وانكلترا لكرة القدم عقد مدافعه الشاب ريكو لويس لخمسة أعوام، حسب ما أفاد النادي المتوج بثلاثية تاريخية في الموسم الماضي.

وخاض لويس، البالغ 18 عاماً، 23 مباراة بقميص سيتي الموسم المنصرم بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وانضم لويس الذي بامكانه أن يلعب في خط الدفاع أو التحول إلى الوسط إلى أكاديمية نادي مدينة مانشستر في سن الثمانية أعوام وتدرج في الفئات العمرية ليرتقي إلى الفريق الأول.

وبات الدولي ما دون 21 عاماً والذي شارك أساسياً في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد أمام بيرنلي الجمعة (فاز سيتي 3-صفر) مرتبطاً بناديه على الأقل حتى عام 2028.

قال لويس “لقد كان عاما لا يصدق بالنسبة لي والآن توقيع هذا العقد هو حلم أصبح حقيقة”.

وتابع “بصفتي من مشجعي سيتي، يمكنني أن أتذكر مشاهدة الفريق وهو يحقق الألقاب عندما كنت صغيرا وهذا هو المكان الوحيد الذي أردت أن أكون فيه”.

وأضاف “معرفة أنني سأبقى هنا حتى عام 2028 أمر رائع ولا أطيق الانتظار لمواصلة العمل والتطور”.

دوّن لويس اسمه في سجل الارقام القياسية عندما أصبح في سن الـ 17 عاماً و346 يوماً أصغر لاعب يسجل في أول مشاركة له اساسياً في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حين هز شباك إشبيلية الإسباني في دور المجموعات، محطماً الرقم القياسي الذي سجله مهاجم ريال مدريد السابق الفرنسي كريم بنزيمة.

من ناحيته، رحّب مدير كرة القدم في النادي الإسباني تشيكي بيغيريستين بتمديد “لاعب كرة القدم الذكي، وهو بالفعل ناضج وموثوق في الفريق. يمتص كل المعلومات التي يقدمها له بيب، وهو امر استثنائي بالنسبة للاعب في سنه”.