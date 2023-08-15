النائب د. جنان بوشهري

جنان بوشهري: رئيس الوزراء أمر بتجميد قرار “الرواتب الاستثنائية” واستعجال البديل الاستراتيجي ودراسة شاملة لمعاشات المتقاعدين

15 أغسطس، 2023
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أعلنت النائبة د. جنان بوشهري عن إبلاغها رسميا بتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف بتجميد قرار مجلس الوزراء بشأن الرواتب الاستثنائية للوزراء والقياديين واستعجال دراسة شاملة حول معاشات المتقاعدين وما يتعلق بالبديل الاستراتيجي.

وقالت بوشهري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة اليوم ” أبلغت رسميا بأن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف أمر بتجميد ووقف قرار مجلس الوزراء والذي صدر أخيرا والخاص بالرواتب الاستثنائية للوزراء والقياديين بالدولة”.

وأضافت إن سموه وجه باستعجال دراسة معاشات المتقاعدين على أن تكون شاملة للجميع لحفظ حقوق المتقاعدين أيا كانت وظائفهم ومناصبهم.

وذكرت بوشهري إن رئيس مجلس الوزراء وجه أيضا باستعجال البديل الاستراتيجي، مثمنة هذه الخطوات والتوجيهات التي تعكس تجاوبا مع القضايا التي تخدم المواطنين في هذا الجانب.

وقالت إنه تقديرا لهذه الخطوة فإنها ستتقدم بمذكرة بجميع الملاحظات السياسية والأخطاء القانونية والعيوب الفنية على قرار مجلس الوزراء بشأن المعاشات الاستثنائية والتي كانت تمثل محور الاستجواب الذي أعلنت عنه لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري.

المصدر
الدستور
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15 أغسطس، 2023
0 7 دقيقة واحدة

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