البلدية: غلق معهدين صحيين وكراج وسوق مركزي بالأحمدي

في إطار تكثيف الجولات الرقابية لفرق بلدية الكويت ميدانيا بناءا على توجيهات مدير عام بلدية الكويت بالوكالة المهندس سعود الدبوس بضرورة تفعيل وتطبيق قانون البلدية واللوائح والانظمة.

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام ادارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الأحمدي بتنفيذ جولة تفتيشية بمنطقتي المهبولة والمنقف الفحيحيل الصناعية بالتعاون مع وزارة الداخلية للتأكد من مدى التزام الأسواق والمحلات بشروط وضوابط البلدية.

وفي هذا السياق أوضح مدير فرع بلدية محافظة الأحمدي بالوكالة سعد الشيبة بأن إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية قاموا بجولة ميدانية بمنطقة المهبولة والمنقف على المحلات والاعلانات وقد أسفرت عن غلق معهدين صحيين لاستغلالهم المحل لغير الغرض المرخص له بالإضافة الى تحرير مخالفتين وبناء عليها تم اغلاق المعهد الصحي بالإضافة الى غلق كراج يعمل بدون ترخيص بالفحيحيل الصناعية وسوق مركزي بمنطقة المنقف.

وأشار الشيبة إلى مواصلة المفتشين بالمحافظة لجولاتهم الميدانية واستمرارها لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.