الأمانة العامة للأوقاف تطلق مسابقة الكويت الكبرى للقرآن الكريم في نسختها الـ26 برعاية سامية

أعلنت الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بالتكليف حنان علي اليوم الثلاثاء انطلاق مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده في نسختها ال26 لعام 2023 برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

وقالت علي في كلمة لها بالمؤتمر الصحفي الذي عقد بهذه المناسبة “إن المسابقة انطلقت بعنوان (مكنون) حيث استوحته اللجنة الدائمة للمسابقة من قول الله تعالى في سورة الواقعة {وإنه لقرءان كريم * في كتاب مكنون * لا يمسه إلا المطهرون}”.

وأكدت أن الأمانة تزداد فخرا في كل عام بهذه المسابقة القرآنية الكبيرة وتسعد بالمشاركين فيها من مختلف الأعمار ودرجات الحفظ والتجويد التي يضطلع بها الصندوق الوقفي للقرآن الكريم وعلومه أحد أبرز صناديق الخير بالأمانة لارتباطه برعاية القرآن الكريم.

وأوضحت أن هناك إقبالا متزايدا كل عام ما يعد دليلا على إعجاز ربنا بحفظ كتابه على الدوام مبينة أن مرحلة التصفيات النهائية ستقام في 29 أكتوبر المقبل بالمسجد الكبير.

من جهتها قالت المنسق العام ومدير ادارة الصناديق الوقفية بالأمانة مآرب اليعقوب في كلمة مماثلة إن مرحلة الدعوة للاشتراك والتسجيل بالمسابقة تبدأ أغسطس الجاري وتنتهي في 27 سبتمبر المقبل.

وأضافت اليعقوب ان مرحلة التصفيات النهائية للمسابقة تبدأ 29 أكتوبر المقبل بمسجد الدولة الكبير لمدة أسبوعين إذ يخصص الأسبوع الأول للرجال والأسبوع الثاني للنساء.

وذكرت أن الأمانة تستقبل الاستفسارات في “البوث” الاعلامي بمجمع الأفنيوز في الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر المقبل للرد على التساؤلات حول المسابقة وآلية المشاركة فيها.