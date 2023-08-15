سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيسة الهند بذكرى استقلال بلادها

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيسة الهند بذكرى استقلال بلادها

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

متمنيا سموه رعاه الله لفخامتها موفور الصحة والعافية ولجمهورية الهند وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلادها وراجيا لفخامتها دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرثة مماثلة.