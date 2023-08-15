استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في أريحا

استشهد فلسطينيان فجر اليوم الثلاثاء برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي اثناء اقتحامها مخيم (عقبة جبر) في مدينة (أريحا) بالضفة الغربية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان ان الشهيدين وهما الفتى قصي الولجي (16 عاما) والشاب محمد نجوم (25 عاما) استشهدا بعد اصابتهما برصاص في الصدر خلال هجوم قوات الاحتلال على المخيم.

وقالت مصادر محلية فلسطينية إن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت المخيم ووقع اشتباك مسلح ومواجهات بينها وبين عدد من الشبان ما ادى الى قيامها بعد ذلك بإطلاق الرصاص الحي بكثافة.

وأضافت المصادر ان قوات الاحتلال حاصرت أحد المنازل واعتقلت الشاب محمد أبوالعسل قبل انسحابها من المخيم.