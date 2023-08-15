الداخلية: ضبط 21 شخصاً في 14 قضية مختلفة بحوزتهم مخدرات متنوعة

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني انه استمراراً لجهود وزارة الداخلية في التصدي لتجار ومهربي المخدرات، تمكن قطاع الامن الجنائي ممثلا في الادارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط 21 شخصاً من جنسيات مختلفة في (14) ضبطية منفصلة وبحوزتهم نحو (7) كيلو جرام مخدرات متنوعة و(790) حبة مؤثرات عقلية و(500)ملي من مادة GHP السائلة و171 زجاجة خمر وطلقات نارية ومبالغ مالية.

وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بان المضبوطات تخصهم بقصد الاتجار والتعاطي، وتم إحالتهم والمضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

وتؤكد وزارة الداخلية ان الجهود الأمنية مستمرة لضبط كل من تسول له نفسه جلب والإتجار بالمواد المخدرة وحماية المجتمع والحفاظ عليه من تلك الآفات الخطيرة، مشددة على ضرورة تضافر الجهود للقضاء على تجار المخدرات ومروجيها، وتهيب بالجميع التعاون مع رجال الامن والابلاغ عن اي ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) والخط الساخن للادارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141).