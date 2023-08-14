الرئيس الإماراتي: مستعدون لدعم جهود الأمم المتحدة في تعزيز السلام والعمليات الإنسانية بالعالم

أكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد اليوم الاثنين استعداد بلاده لتقديم كل أشكال الدعم لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار ودعم العمليات الإنسانية في العالم.

جاء ذلك وفق وكالة أنباء الإمارات (وام) خلال اتصال هاتفي بين الشيخ محمد بن زايد ورئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشيخة حسينة واجد لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار الشيخ محمد بن زايد إلى نهج الإمارات القائم على التعاون والعمل الإنساني لتحقيق الاستقرار والأمان للشعوب سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي باعتبار أن حياة الإنسان وصون كرامته فوق كل اعتبار وفي مختلف الظروف.

من جانبها ثمنت الشيخة حسينة جهود الإمارات في الإفراج عن موظفي الأمم المتحدة المختطفين في اليمن لأكثر من عام وأحدهم من رعايا بنغلاديش.

وأشادت أيضا بجهوده الإمارات الحثيثة ومبادراتها الخيرة الساعية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والسلام لشعوب العالم أجمع.