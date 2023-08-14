الكويت تدين وتستنكر الهجوم الذي تعرض له مزار شاه جراغ في مدينة شيراز بالجمهورية الإسلامية الإيرانية

الكويت تدين وتستنكر الهجوم الذي تعرض له مزار شاه جراغ في مدينة شيراز بالجمهورية الإسلامية الإيرانية

أعربت وزارة الخارجية في بيانٍ لها عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجوم الذي تعرض له مزار شاه جراغ في مدينة شيراز بالجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم أمس وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا.

‎وجددت الوزارة رفضها التام والقاطع لجميع أشكال العنف والإرهاب، مشددة على أهمية العمل المشترك والتعاون متعدد الأطراف لمواجهة الإرهاب وتداعياته.

‎كما أعربت الوزارة عن خالص تعازي دولة الكويت للجمهورية الإسلامية الإيرانية وأسر الضحايا داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.