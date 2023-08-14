الإصابة تحرم مانشستر سيتي من جهود دي بروين في كأس السوبر الأوروبي

الإصابة تحرم مانشستر سيتي من جهود دي بروين في كأس السوبر الأوروبي

غاب صانع اللعب البلجيكي الدولي كيفين دي بروين عن قائمة فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي لمواجهة إشبيلية الإسباني في كأس السوبر الأوروبي بسبب الإصابة في أوتار الركبة.

وتعرض دي بروين للإصابة خلال المباراة الافتتاحية لمانشستر سيتي في حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز والتي فاز خلالها على مضيفه بيرنلي الصاعد حديثا لدوري الأضواء بثلاثة أهداف دون رد يوم الجمعة الماضي.

ويبدو أن الإصابة التي أبعدت دي بروين عن المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي تجددت، وأكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا أن لاعبه البالغ من العمر 32 عاما سيغيب لعدة أسابيع.

ولم يكشف سيتي بعد عن تفاصيل إصابة دي بروين لكن تأكد غياب اللاعب عن القائمة التي ستواجه أشبيلية في كأس السوبر الأوروبي بعد غد الأربعاء.