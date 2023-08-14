اضراب آخر لطياري “راين إير” في بلجيكا

نفذ طيارون بلجيكيون الإثنين إضرابا جديدا ضد شركة “راين اير”الايرلندية، ما اجبر الشركة على إلغاء 88 رحلة عبر مطار شارلوروا البلجيكي أحد مراكزها الأوروبية الأكثر ازدحامًا.

وقال المطار إن الإضراب، الثالث خلال موسم الصيف، أثر على 15 ألف مسافر كانوا يخططون للسفر الاثنين أو الثلاثاء خلال عطلة عيد انتقال العذراء في بلجيكا في منتصف آب/اغسطس.

وينتقد طيارو “راين إير” في بلجيكا عدم رغبة الشركة الايرلندية في احترام اتفاقية جماعية تنص على منحهم عددًا معينًا من أيام الإجازة مقابل التخفيضات التي طالت أجورهم في العام 2020 خلال أزمة كوفيد-19.

وتتهم نقابات الطيارين الشركة بعدم احترام القانون البلجيكي وبتحقيق أرباح بفضل “الإغراق الاجتماعي” الذي يخلق منافسة غير عادلة مع الشركات الأخرى.