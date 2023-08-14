الوزير الشعلة يعتمد لائحة إدارة نفايات البلدية والنظافة العامة الجديدة

أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة اليوم الاثنين قرارا وزاريا اعتمد فيه ‎لائحة إدارة نفايات البلدية والنظافة العامة الجديدة التي تضمنت 33 مادة جديدة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن اللائحة الجديدة تلغي القرار الوزاري 190 لسنة 2008 في شأن لائحة النظافة ونقل النظافة وتعديلاته.

ولفتت إلى أن أبرز ما جاء في اللائحة الجديدة هو المادة 10 فقرة (ب) التي تنص على أنه يجوز الشواء في الشواطئ العامة حسب الضوابط والأماكن التي يحددها ويصدر بها قرار من مدير عام البلدية.

وبينت أن اللائحة الجديدة تحظر الشواء على الأرصفة وفي الشوارع والطرق والميادين والساحات العامة والمرافق العامة والأراضي المملوكة للدولة والحدائق العامة.

وأشارت الى أن المادة 12 حظرت على أصحاب المركبات المهملة والمعطوبة والقوارب البحرية والبيوت والشاليهات الجاهزة المتنقلة وما شابهها تركها في الشوارع وعلى الأرصفة وفي الساحات والميادين العامة المفتوحة.