الرئيس الروسي: مستعدون للتعاون مع الدول التي تسعى للدفاع عن مصالحها الوطنية

الرئيس الروسي: مستعدون للتعاون مع الدول التي تسعى للدفاع عن مصالحها الوطنية

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين عن استعداد بلاده لتطوير وتعزيز التعاون العسكري والتكنولوجي مع الدول الأجنبية “التي تسعى للدفاع عن مصالحها الوطنية”.

ونقل التلفزيون الروسي عن بوتين القول في كلمة وجهها للمشاركين في منتدى (الجيش – 2023) إن “روسيا مستعدة لتطوير التعاون مع الدول الاجنبية التي تسعى الى الدفاع عن مصالحها الوطنية وطريق تطورها والتي تسعى الى بناء منظومة موحدة للأمن كفيلة بحماية كل دولة”.

واضاف ان “روسيا تقدم لشركائها نماذج من الأسلحة المعاصرة بما في ذلك منظومات القيادة والاستخبارات والأسلحة الدقيقة والروبوتات”.

وذكر بوتين ان الطائرات المسيرة تحتل حيزا في معارض (منتدى الجيش – 2023) مبينا ان صناعة الطائرات المسيرة تتطور سواء في المجال العسكري او المدني.

كما أعرب عن ارتياحه لازدياد عدد الشركات الاجنبية التي تعرض منتجاتها الحربية في منتدى الجيش موضحا ان عدد هذه المؤسسات بلغ 82 مؤسسة هذا العام مقابل 32 مؤسسة العام الماضي.

وأكد الرئيس الروسي استعداد بلاده لتطوير التعاون مع شركائها الاجانب في إعداد الكوادر وتدريب العسكريين وتلقي العلوم الحربية وزيادة الكفاءة واجراء المناورات المشتركة.

على صعيد متصل ذكرت وكالة (تاس) الروسية للأنباء ان فعاليات منتدى الجيش تعقد في مجمع المؤتمرات والمعارض (باتريوت) الواقع في ضواحي موسكو بمشاركة 1500 مؤسسة وشركة روسية و85 مؤسسة وشركة أجنبية من سبع دول بينها الصين والهند وإيران.