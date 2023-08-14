سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف يترأس الجلسة

مجلس الوزراء يوافق على منح دعم العمالة الوطنية لأصحاب الاعمال الحرة متناهية الصغر والانشطة ذات الطبيعة الخاصة

14 أغسطس، 2023
0 5 دقيقة واحدة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم الاثنين على منح العلاوة الإجتماعية وعلاوة الاولاد (دعم العمالة الوطنية) لأصحاب الاعمال الحرة متناهية الصغر والانشطة ذات الطبيعة الخاصة وذلك بناء على توجيهات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح وعطفا على قرار وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد عثمان العيبان بهذا الشأن.

وقال المجلس انه وافق على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 باضافة بند جديد برقم (ب مكرر – أ) الذي ينص على التالي “اصحاب تراخيص الاعمال الحرة متناهية الصغر والانشطة ذات الطبيعة الخاصة التي يحددها وزير التجارة والصناعة ويشترط في هذه الحالة بالاضافة الى الشروط الواردة في المادة 5 من هذا القرار ان تقدم وزارة التجارة تقارير دورية الى الهيئة العامة للقوى العاملة عن مدى انتظام المستفيدين من احكام هذا القرار بممارسة الانشطة المرخص لهم بها”.

ويهدف تعديل القرار الى تحسين بيئة الاعمال في الكويت وتشجيع الشباب على ممارسة الاعمال الحرة متناهية الصغر وتمكينهم من ممارسة الانشطة ذات الطبيعة الخاصة بكل سهولة ويسر من خلال تخفيف الاعباء المالية على الدولة وتقليص اعداد المتقدمين للتوظيف في ديوان الخدمة المدنية.

المصدر
كونا
الوسوم
14 أغسطس، 2023
0 5 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

هيئتا “أسواق المال” و”الاتصالات” توقعان اتفاقية حول خدمات حجب ورفع الحجب عن المحتوى الإلكتروني

14 أغسطس، 2023

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس باكستان بذكرى استقلال بلاده

14 أغسطس، 2023

الداخلية: ضبط 10 متسولات في الفروانية والفردوس وعبدالله المبارك والجهراء

13 أغسطس، 2023

الداخلية: ضبط 85 مخالفاً لقانون الإقامة والعمل من مختلف الجنسيات

13 أغسطس، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى