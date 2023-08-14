العاهل الأردني: حريصون على توفير كل سبل الدعم للفلسطينيين

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ، اليوم الإثنين ، الحرص على توفير كل سبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، ومواصلة الجهود لكسر الجمود في عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية( بترا) ، جاء ذلك خلال مباحثات عقدها الملك عبد الله والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين الجديدة، تناولت مستجدات المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأكد الطرفان، خلال لقاء ثنائي أعقبه لقاء موسع بمدينة العلمين الجديدة المطلة على البحر المتوسط، اعتزازهما بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين، وأهمية توسيع فرص التعاون بينهما، والثلاثي مع العراق، خصوصا على المستويين الاقتصادي والتجاري.

وشددا على ضرورة المضي قدما في تنفيذ مخرجات اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة التي عقدت في عمان أخيرا.

وثمن العاهل الأردني جهود مصر في استضافة القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية.

وطبقا للوكالة، تم التأكيد على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويخدم القضايا العربية.

وكان الملك عبد الله وصل ، في وقت سابق اليوم ، إلى مصر للمشاركة في قمة أردنية مصرية فلسطينية تعقد بمدينة العلمين الجديدة المطلة على البحر المتوسط.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي ، في منشور عبر حسابه بموقع “فيسبوك”استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار العلمين الدولي، عاهل الأردن، الذي يقوم بزيارة لمصر، تتضمن المشاركة في القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين، التي ستُعقد اليوم بمدينة العلمين الجديدة لبحث تطورات القضية الفلسطينية”.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وصل إلى مدينة العلمين ، أمس الأحد ، للمشاركة في أعمال القمة.

ويبحث القادة الثلاثة مستجدات القضية الفلسطينية، وتنسيق المواقف لحشد الدعم الدولي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال بإقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية.