إطفاء حريق بعد أسبوعين على اندلاعه في لبنان

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان، اليوم الإثنين، السيطرة على النيران التي اندلعت داخل مستودع الأقمشة على طريق المطار بعد أسبوعين من الجهود المبذولة على مدى الساعة.

وقالت المديرية، في بيان صحفي أوردته “الوكالة الوطنية للإعلام” اليوم، إن فرقها “عملت على تبريد الطبقات السفلى الثلاث حيث اندلعت النيران للتأكد من عدم تجدد الحريق بشكل نهائي”.

ووفق البيان، كانت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني تلقت بلاغاً يفيد عن اندلاع النيران داخل المستودع حوالي الساعة التاسعة من مساء يوم الإثنين 31 تموز/ يوليو الماضي، مشيرا إلى أن المديرية العامة للدفاع المدني استدعت عناصرها وبدأت عمليات الإطفاء .

ولفت إلى وفاة متطوع في الدفاع المدني وإصابة عدد من العناصر خلال تنفيذ المهمة الموكلة إليهم، موضحا أن ثمة تعقيدات أساسية أعاقت عمليات الإطفاء أبرزها أن المستودع ملاصق لمستودعات أخرى مجاورة، لذا انعدمت إمكانية الوصول إلى مصدر النار إلا من المدخل الرئيسي، كما أن كمية المواد المخزنة ضخمة جدا ولا يمكن تحديدها إلا من قبل أصحاب المستودع.